Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Zeugen nach Einbruch gesucht

Lampertheim (ots)

Nach einem Einbruch in das Anwesen einer Bankfiliale in der Otto-Hahn-Straße in der Nacht zum Sonntag (03.11.) sucht die Heppenheimer Kriminalpolizei nach Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. In den frühen Morgenstunden drangen die Kriminellen nach derzeitigem Erkenntnisstand gewaltsam in den Automatenraum der Bank ein. Hier hatten sie es scheinbar auf einen dortigen Geldautomaten abgesehen. Die Ermittler gehen jedoch nicht davon aus, dass sie bei ihrem Versuch Beute gemacht haben. Anschließend ergriffen die Tatverdächtigen unerkannt die Flucht. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur Tatzeit bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/706-0 beim Kommissariat 21/22 zu melden.

