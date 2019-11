Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Hauswände und Carportdach durch Brand von Mülltonnen beschädigt

Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Viernheim (ots)

Nach dem Brand mehrerer Altpapiertonnen am späten Montagabend (4.11.) auf einem Hinterhof in der Schulstraße geht die Polizei von Brandstiftung aus und hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zusammen mit der Polizei war auch die Feuerwehr gegen 21.30 Uhr alarmiert worden, die das Feuer löschen konnte. Offenbar hatten noch unbekannte Täter zuvor an den Mülltonnen gezündelt und damit das Feuer entfacht. Infolge der Flammen und der starken Hitzeentwicklung wurden nicht nur die Tonnen in Mitleidenschaft gezogen. Auch die angrenzenden Hauswände einer Bank und einer Schule sowie ein Carportdach wurden stark beschädigt. Der Gesamtschaden dürfte sich ersten vorsichtigen Schätzungen zufolge im fünfstelligen Bereich bewegen.

Die Kriminalpolizei in Heppenheim ist mit dem Fall betraut und sucht Augenzeugen des Geschehens. Unter der Rufnummer 06252/7060 nehmen die Ermittler des Kommissariats 10 alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

