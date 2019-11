Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Unfall verursacht und geflüchtet

Ginsheim-Gustavsburg, Ortsteil Gustavsburg (ots)

Am Sonntag, 03.11.2019 zwischen 09:00 Uhr und 13:30 Uhr wurde in der Hermann-Löns-Allee in Gustavsburg ein geparkter PKW Opel im Frontbereich nicht unerheblich beschädigt. Der Verursacher flüchtete im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle.

Der 47-jährige Geschädigte aus Ginsheim-Gustvasburg des PKWs hatte zuvor ordnungsgemäß am Straßenrand geparkt.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bischofsheim unter der Telefonnummer 06144-96660 zu melden.

