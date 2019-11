Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Heppenheim: Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Heppenheim (ots)

Zwischen Freitag (01.11.) 22 Uhr und Montag (04.11.) 13 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem weißen Kraftfahrzeug einen in der Marktstraße 8 am Fahrbahnrand geparkten Ford KA. An dem geparkten PKW entstand ein Schaden von etwa 1000,- Euro.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06252-7060 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Bergstraße

Polizeistation Lampertheim-Viernheim

Florianstraße 2

68623 Lampertheim



Rau, PHK



Telefon: 06206 / 9440-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell