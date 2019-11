Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zwingenberg: Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Zwingenberg (ots)

Am Montag (04.11.) gegen 17:15 Uhr wurde in der Heidelberger Straße Höhe Hausnummer 53 in Zwingenberg ein 75-jähriger Fußgänger beim Überqueren der Fahrbahn von einem weißen Kleinwagen angefahren. Nach dem Zusammenstoß setzte die Fahrerin des PKW ihre Fahrt in Richtung Zwingenberg fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Fußgänger verletzte sich bei dem Unfall schwer und kam in ein Krankenhaus. Am PKW der Unfallverursacherin wurde der rechte Scheinwerfer beschädigt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Bensheim , unter der Telefonnummer 06251-84680 in Verbindung zu setzen.

