Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Ladendieb bedroht Mitarbeiterin und flüchtet

Griesheim (ots)

Ein Mann soll am Samstagmittag (02.11) eine Mitarbeiterin eines Supermarktes in der Flughafenstraße mit einem Messer bedroht haben, nachdem dieser beim Diebstahl erwischt wurde. Gegen 12.30 Uhr beobachtete die aufmerksame Mitarbeiterin, wie der Täter mehrere Tafeln Schokolade sowie ein Messer eingesteckt haben soll und mit seiner Beute den Supermarkt verlassen wollte. Auf den Diebstahl angesprochen ergriff der Mann die Flucht. Sofort nahm die Mitarbeiterin die Verfolgung auf. Bei dieser soll der Dieb das erbeutete Messer gegen seine Verfolgerin gerichtet haben, die daraufhin die Verfolgung abbrach. Anschließend flüchtete der Mann in Richtung der Wohnblocks. Seine Beute konnte noch vor Ort aufgefunden werden. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand.

Bei dem Flüchtigen solle es sich um einen etwa 35 bis 40-jährigen sowie zirka 1,70 Meter großen Mann gehandelt haben. Dieser hatte kurze, zum Teil mit kahlen Stellen versehene, Haare und soll von kräftiger Statur gewesen sein. Während der Tat trug er eine orange, blaue Arbeitsweste, die mehrere Taschen hatte.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Griesheim zu melden (06155/8385-0).

Rückfragen bitte an:

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell