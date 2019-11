Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Zeuge vereitelt Einbruch in Indoor-Freizeitpark

Bensheim (ots)

Ein Zeuge verhinderte am Montagmorgen (04.11.), gegen 5.00 Uhr, einen Einbruch in einen Indoor-Freizeitpark in der Robert-Bosch-Straße. Der Zeuge schlug den Tatverdächtigen in die Flucht und konnte ihn im Anschluss bis zur Festnahme der Polizei festhalten.

Laute Schläge hatten die Aufmerksamkeit des Zeugen erweckt. Dort schlug ein 20-Jähriger eine Fensterscheibe ein, um offenbar im Anschluss dort einzubrechen. Der Zeuge sprach den Tatverdächtigen an, welcher daraufhin die Flucht in Richtung der angrenzenden Felder ergriff. Der Zeuge verfolgte den Mann, konnte ihn in einem Gebüsch auffinden und bis zum Eintreffen einer Streife der Polizeistation Bensheim festhalten. Der Täter wurde daraufhin festgenommen.

Die Beamten ermitteln nun wegen des Versuchs eines besonders schweren Diebstahls.

