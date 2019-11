Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Brombachtal/Kirch-Brombach: Einbruch in Tankstelle

Brombachtal (ots)

In einer Tankstelle in der Hauptstraße haben Einbrecher am Samstagmorgen (02.11.), gegen 2.00 Uhr, Zigaretten und Bargeld erbeutet. Die Unbekannten drangen zuvor durch ein Fenster in das Gebäude ein. Wie hoch der Schaden ist, muss noch ermittelt werden.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe in Erbach unter der Telefonnummer 06062 / 953-0 zu melden.

