Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Airbag und Mittelkonsole mit Navi ausgebaut

Wer hat etwas beobachtet?

Darmstadt (ots)

Bislang noch unbekannte Täter hatten es in der Nacht zum Sonntag (2.-3.11.) auf einen in der Stresemannstraße geparkten grauen Mercedes abgesehen. Über eine Fensterscheibe des Autos gelangten die Kriminellen in den Innenraum und bauten dort sowohl den Airbag, als auch die komplette Mittelkonsole, inklusive dem Navigationsgerät, aus. Mit ihrer Beute, deren Wert sich auf mehrere Tausend Euro belaufen dürfte, suchten die Täter das Weite.

Die Kripo in Darmstadt (K21/22) ist mit dem Fall betraut und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden, sachdienlichen Hinweise, unter der Rufnummer 06151/9690, entgegen.

