Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Anhänger gestohlen (GG-AB 42)/Zeugen gesucht

Rüsselsheim (ots)

Einen auf dem Parkplatz am Friedhof, "Am Waldweg", abgestellten Kippanhänger der Marke Saris mit Gitteraufbau, entwendeten Unbekannte in der Zeit zwischen 24. Oktober und Sonntag (03.11.). Der Anhänger mit dem amtlichen Kennzeichen GG-AB 42 war mit einem Schloss gesichert und hat einen Wert von rund 5000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell