Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Mindestens acht Fahrzeuge in Parkhaus aufgebrochen

Rüsselsheim (ots)

Mindestens acht in einem Parkhaus in der Grabenstraße abgestellte Fahrzeuge gerieten in der Nacht zum Montag (04.11.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter schlugen Scheiben der Autos ein und drangen so in die Innenräume vor. Aus den Fahrzeugen entwendeten sie anschließend diverse dort abgelegte Gegenstände. Wie hoch der entstandene Schaden ist, müssen nun die polizeilichen Ermittlungen zeigen.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

