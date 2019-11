Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt/Leeheim: Sachbeschädigung an zwei Fahrzeugen

Zeugenaufruf

Riedstadt (ots)

Am Samstagnachmittag (02.11.), gegen 16:45 Uhr, trat oder schlug ein Unbekannter in der Hauptstraße den jeweils rechten Außenspiegel bei zwei geparkten Fahrzeugen ab. Nachdem Zeugen auf ihn aufmerksam wurden, ergriff der Täter die Flucht in Richtung Ostring.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich insgesamt auf rund 1500 Euro.

Der Flüchtige kann von Zeugen wie folgt beschrieben werden: Es handelt sich um einen 25-30 Jahre alten Mann. Er ist circa 1,70-1,80 Meter groß und kräftig gebaut. Er hat schwarzes, kurzes, gekräuseltes Haar und soll ein südländisches Erscheinungsbild haben.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152 / 175-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen