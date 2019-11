Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Darmstadt Innenstadt - Radfahrerin nach Sturz schwerverletzt

Darmstadt (ots)

Am Sonntagabend (03.11) befuhr eine 52-jährige Frau mit ihrem Fahrrad den Marktplatz in Darmstadt. Im Bereich der Gleisanlage des öffentlichen Personen- und Nahverkehrs verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte ohne Fremdeinwirkung. Bei dem Sturz wurde die Frau schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der Unfallort musste zur medizinischen Erstversorgung der Frau kurzzeitig gesperrt werden. Der Straßenbahnverkehr wurde hierdurch kurzzeitig beeinträchtigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg

1. Polizeirevier

Bismarckstraße 16

64293 Darmstadt

Telefon: 06151 / 969-3610

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Berichterstatter: Romig, POK

DGL: Müller,M. PHK

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell