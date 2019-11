Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Raubüberfall auf Cafe-Bar

Raunheim (ots)

Am frühen Montagmorgen (04.11.) wurde um 00.55 Uhr eine Cafe-Bar in der Frankfurter Straße in Raunheim durch zwei bewaffnete Täter überfallen. Nach ersten Erkenntnissen betraten die Ganoven die Lokalität und forderten unter Vorhalt eines Messers und einer Pistole von der männlichen Bedienung die Herausgabe der Tageseinnahmen aus dem Geldbeutel. Nachdem den Räubern Bargeld in Höhe von ca. 1500.- Euro übergeben worden war flüchteten diese aus dem Cafe in Richtung Kelsterbacher Straße. Die Fahndung nach den Tätern dauert aktuell noch an, verlief bisher aber leider ohne Erfolg. Die Gesuchten sollen beide ca. 180 cm groß und von dünner Gestalt gewesen sein. Die Gesichter waren komplett maskiert und dunkle Kleidung wurde getragen. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Darmstadt hat die Ermittlungen vor Ort bereits aufgenommen.

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

