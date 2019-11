Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Verletzte Mofafahrerin nach Sturz durch Bremsfehler.

Roßdorf (ots)

Am Samstag, den 02.11.2019, gg. 11.40 Uhr, fuhr eine 56 Jahre alte Mofafahrerin aus Roßdorf auf der Darmstädter Straße in Fahrtrichtung Darmstadt. Vor einer rotlichtzeigenden Ampel staute sich der Verkehr und die Fahrerin musste ihr Mofa abbremsen. Durch ein zu starkes Abbremsen durch die Vorderbremse kam die Fahrerin auf regennasser Fahrbahn ins Rutschen und stürzte mit ihrem Mofa auf die Fahrbahn. Hierbei verletzte sich die Fahrerin an der rechten Schulter und musste durch einen Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Am Mofa entstand leichter Schaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg

Polizeistation Ober-Ramstadt

Brückengasse 6

64372 Ober-Ramstadt

Berichterstatter: Hansmann, PHK

Telefon: 06154/ 63 30-0

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell