Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Schaafheim-Radheim: Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe

Geschädigter gesucht

Schaafheim (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde ereignete sich am Mittwoch (30.11) gegen 12:00 Uhr ein Verkehrsunfall in Radheim. Nach ersten Ermittlungen wurde ein Fahrzeug, dass in der Nähe der Ringstraße auf einer Grünfläche parkte, an der Fahrerseite beschädigt. Hinweise, die auf den Geschädigten des Unfalles schließen lassen, nimmt die Polizeistation Dieburg unter der Telefonnummer 06071-9656-0 gerne entgegen. Berichterstatter: Goos, PK

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg

Polizeistation Dieburg

Groß-Umstädter-Straße 82

64807 Dieburg

Fabijan, PHK'in

Telefon: 06071 / 9656-0

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell