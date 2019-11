Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim/Haßloch - Raub auf Tankstelle

Rüsselsheim/Haßloch (ots)

Am Freitag (01.11.) gegen 22:20 Uhr meldete die Kassiererin einer Tankstelle im Hessenring bei der Polizeistation Rüsselsheim einen Raub. Bewaffnet mit einem Messer und einem Totschläger gelangten die drei Täter an den Inhalt der Kasse in Höhe von mehreren hundert Euro. Die 25-jährige Kassiererin wurde nicht verletzt. Die Täter flüchteten zu Fuß. Die sofortigen Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Fachkommissariat übernommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Rüsselsheim unter 06142/696-0 zu melden. gefertigt: Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Führungs- und Lagedienst

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt



Telefon: 06151 - 969 3030

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell