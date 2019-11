Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Birkenau: Autorempler in Engstelle

Birkenau (ots)

In einer Engstelle in der Obergasse, Höhe eines Metzgers, berührten sich am Freitagmorgen (1.11.), gegen 7.35 Uhr, die Außenspiegel von zwei entgegenkommenden Autos. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der beteiligte blaue Opel, älteres Modell, weiter in Richtung Birkenau. Teile des beschädigten Spiegels blieben zurück. Der Schaden an dem anderen Auto, ein weißer Opel Insignia, liegt bei etwa 100 Euro. Der verantwortliche Fahrer des blauen Opels sowie Zeugen, die Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizeistation Wald-Michelbach. Telefon: 06207 / 94050.

