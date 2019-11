Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Geschäftstür in der Walter-Oehmichen-Straße aufgehebelt

Viernheim (ots)

In einem Geschäft für Computerbedarf wurde zwischen Donnerstag (31.10.) 15.30 Uhr und Freitagmorgen (1.11.) eingebrochen. Die Täter hebelten im Tatzeitraum die Geschäftstür in der Walter-Oehmichen-Straße auf. In dem Laden griffen sie in die Geldkassette und nahmen Zigarettenpackungen vom Regal. Zudem wurde ein neues ACER-Notebook aus der Auslage entnommen. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 2800 Euro.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat und Hinweise zu dem Fall geben kann, meldet sich bitte beim Kommissariat 21/ 22 in Heppenheim. Telefon: 06252 / 7060.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Kobus

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell