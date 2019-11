Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Einhausen: Fenster aufgebrochen

Kriminelle im Einfamilienhaus

Einhausen (ots)

Mehrere Tausend Euro an Schmuck, Uhren und Münzen sind am späten Donnerstagabend (31.10.) Kriminellen in die Hände gefallen. Für die Tat brachen sie zwischen 18.30 Uhr und 23.20 Uhr ein Fenster des Einfamilienhauses in der Waldstraße, Bereich des Kreisels "In der Wolfshecke", auf. Zum Zeitpunkt des Einbruchs waren die Hausbesitzer nicht daheim. Wer Beobachtungen zur Tatzeit gemacht hat, wendet sich bitte an die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim. Telefon: 06252 / 7060.

