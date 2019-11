Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Polizei sucht wichtigen Augenzeugen nach Unfallflucht

Weiterstadt (ots)

Für den Fortgang der Ermittlungen im Zusammenhang mit einem Unfall, der sich bereits am Freitag (11.10.) ereignete, sucht die Polizei einen Augenzeugen, der die mutmaßliche Verursacherin angesprochen und auch den Besitzer des beschädigten Autos auf den Vorfall aufmerksam gemacht haben soll.

In der Zeit zwischen 18 Uhr und 18.30 Uhr hatte eine noch unbekannte Frau mit ihrem Fahrzeug einen schwarzen Audi auf dem Parkplatz eines Discounters in der Robert-Bosch-Straße touchiert und damit einen Schaden von mehreren Hundert Euro verursacht. Als sie dennoch, offenbar unbeirrt, ihre Fahrt fortsetzen wollte, soll der noch unbekannte Augenzeuge, die Frau beherzt angesprochen haben. Diese Handlung soll die Unbekannte veranlasst haben aus dem Auto auszusteigen und einen Zettel mit Telefonnummer an der Windschutzscheibe des beschädigten Autos zu hinterlassen. Im Nachgang stellte sich jedoch heraus, dass die angegebene Nummer nicht existent ist.

Die Beamten des 3.Polizeireviers sind mit dem Fall betraut und haben ein Verfahren wegen des Verdachts der Unfallflucht eingeleitet.

Die Ordnungshüter suchen den aufmerksamen Passanten, der als wichtiger Zeuge in Betracht kommt. Sowohl er, aber auch andere Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen, werden gebeten, sich zu melden (Rufnummer 06151/9693810).

