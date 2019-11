Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: 15.000 Euro Schaden nach Küchenbrand

Rüsselsheim (ots)

Der Brand in einem Wohnhaus in der Pommernstraße wurde der Rettungsleitstelle am Donnerstagabend (31.10.), kurz 20.00 Uhr, gemeldet.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten die Flammen in der Küche im Obergeschoss des Einfamilienhauses anschließend rasch unter Kontrolle. Dennoch entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 15.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Bewohner konnten nach dem Einsatz wieder in die Räumlichkeiten zurückkehren.

Ob möglicherweise ein technischer Defekt an einem Toaster den Brand verursachte, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell