Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: Verkehrsbehinderungen nach Unfall in Georg-August-Zinn-Straße

Augenzeugen des Hergangs gesucht

Groß-Umstadt (ots)

Am Mittwochnachmittag (30.10.) kam es auf der Georg-August-Zinn-Straße in Höhe des Pfälzer Schlosses zu einem Verkehrsunfall bei dem glücklicherweise niemand verletzt, jedoch ein erheblicher Gesamtschaden an zwei Autos verursacht wurde. Als ein 70 Jahre alter Mann aus Aschaffenburg mit seinem grauen Audi dort gegen 15 ausparkte, kam es zum Zusammenstoß mit einem grauen Renault Megane, besetzt mit einem 84-Jährigen aus Groß-Umstadt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Straße kurzzeitig halbseitig gesperrt. Hierbei kam es zu Behinderungen. Der Verkehr wurde durch Polizeibeamte geregelt. Der Schaden wird derzeit auf mehrere Tausend Euro beziffert.

Für den Fortgang der weiteren Unfallermittlungen sucht die Polizeistation in Dieburg Augenzeugen des Geschehens. Diese werden gebeten, sich bei den Beamten, unter der Rufnummer 06071/96560) zu melden.

