Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Einbrecher über Kellertür ins Haus

Polizei gibt Präventionshinweise zum Einbruchsschutz

Pfungstadt (ots)

Über die Kellertür gelangten Einbrecher am Mittwoch (30.10) in ein Haus in der Straße "Am Schelmsberg". Die Tür hielt den Hebelversuchen der Täter nicht stand und somit gelangten die ungebetenen Gäste in der Zeit zwischen 14 Uhr und 21 Uhr in die Räumlichkeiten. Ob sie bei ihrer Suche nach Beute fündig wurden, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt und hinterließen einen Sachschaden von rund 500 Euro. Die Ermittler des Einbruchskommissariats 21-22 in Darmstadt suchen nach Zeugen (06151/969-0).

In diesem Zusammenhang weist die Polizei auf folgendes hin: Machen Sie Einbrechern das Leben schwer! Schon einfache Maßnahmen erhöhen die Sicherheit. "Wer wirklich bei mir einbrechen will, der schafft das auch!" oder "Bei mir ist eh nichts zu holen", ist eine weit verbreitete Ansicht. Diese Ansicht ist jedoch falsch, da es eine ganze Reihe von Maßnahmen gibt, mit denen Sie Einbrechern ihr Werk erschweren können. Dazu zählt ein sicherheitsbewusstes Verhalten, geeignete Sicherheitstechnik sowie eine aufmerksame Nachbarschaft.

Bitte beachten Sie folgende Verhaltenshinweise Ihrer Polizei:

- Verschließen Sie Fenster und Türen auch bei kurzer Abwesenheit. - Ein gekipptes Fenster ist ein offenes Fenster! - Verstecken Sie niemals einen Zweitschlüssel im Garten. Einbrecher kennen jedes Versteck. - Rollläden sollten zur Nachtzeit- und nach Möglichkeit nicht tagsüber- geschlossen werden. - Mit Zeitschaltuhren können Sie die Beleuchtung in verschiedenen Etagen steuern. - Ein TV-Simulator kann das Flackern des Fernsehers imitieren. - Installieren Sie außerhalb der Handreichweite eine Lichtquelle mit Bewegungsmeldern im Außenbereich. - Informieren Sie ihre Nachbarn über längere Abwesenheit und hinterlassen Sie Ihre telefonische Erreichbarkeit. -Eine gute Nachbarschaft ist immer von Vorteil, denn hier gilt das Mehr-Augen-Prinzip. - Hinterlassen sie auf Anrufbeantworter oder in sozialen Netzwerken keine offenherzigen Nachrichten über Ihre Abwesenheit. - Stellen Sie sich Einbrechern niemals in den Weg oder versuchen ihn festzuhalten! - Bei verdächtigen Wahrnehmungen alarmieren Sie bitte sofort die Polizei über den Notruf 110!

Sie erhalten eine kostenlose, individuelle und neutrale vor-Ort-Beratung zur mechanischen Sicherung von Fenster und Türen von Ihrer Polizeilichen Beratungsstelle Darmstadt. Die Polizeiliche Beratungsstelle erreichen Sie unter der Telefon-Nummer 06151-9694030, Mail: Beratungsstelle.ppsh@Polizei.Hessen.de.

Weitere Informationen, zum Einbruchsschutz oder allgemein zu Präventionsthemen, finden Sie auch im Internet unter:

https://www.polizei.hessen.de/praevention/einbruch-diebstahlschutz/ https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/ www.k-einbruch.de

