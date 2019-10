Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Mit Trennschneider Zigarettenautomat aufgeschnitten

Wer hat was gehört?

Bensheim (ots)

Die Arbeit mit einem Trennschneider dürfte in der Nacht zum Mittwoch (29. - 30.10.) rund um den Tatort, vor einem türkischen Geschäft im Berliner Ring, zu hören gewesen sein. Kriminelle nutzten die Dunkelheit, um den Zigarettenautomat aufzuschneiden. Über das beschädigte Automatengehäuse gelangten die Täter an das Geldfach. Dort nahmen sie das Geld heraus und verschwanden. Der Schaden am Automaten ist mindestens 800 Euro hoch. Hinzu kommen die fehlenden Einnahmen.

Wer zur Tatzeit was gehört oder beobachtet hat, wird gebeten, sich mit den Ermittlern in Bensheim (DEG) in Verbindung zu setzen. Telefon: 06251 / 84680.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Kobus

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell