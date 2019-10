Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Brensbach-Wallbach: Älterer Mann mit entblößtem Unterleib im Grundweg

Brensbach (ots)

Nachdem der Polizei in Höchst am Montagmorgen (28.10.) ein Mann gemeldet wurde, der sich mit entblößtem Unterleib am Grundweg, Wallbacher Grund, gezeigt haben soll, sind die Beamten auf der Suche nach diesem sowie nach weiteren Zeugen. Der noch Unbekannte soll sich gegen 10 Uhr im Bereich des Grundweges aufgehalten haben. Der dickliche Mann wurde zwischen 70 und 75 Jahre alt geschätzt. Alle Hinweise zu dem Vorfall oder zu dem Gesuchten werden von der Polizeistation Höchst entgegengenommen. Telefon: 06163 / 9410.

