POL-DA: Bürstadt: Einmal quer durch die Stadt

Vierergruppe verursacht Schäden in Höhe von mindestens 8000 Euro

Bürstadt (ots)

In der Nacht zum Samstag (25. - 26.10.) haben Jugendliche quer durch Bürstadt ihre Spuren hinterlassen und dadurch einen Gesamtschaden in Höhe von mindestens 8000 Euro verursacht.

Sechs Autos von unterschiedlichen Herstellern, zwei Häuser und ein Toilettenhäuschen der Alla-Hopp-Anlage wurden mit blauer und schwarzer Farbe besprüht und dadurch beschädigt. Nach bisherigen Ermittlungen und Zeugenaussagen, sollen drei jungen Männer, die etwa 1,80 Meter groß sind und ein junge Frau dafür verantwortlich sein. Die Vierergruppe trug Kapuzenpullis.

Die Gruppe lief durch die Gottfried-Keller-Straße, Im Röschen, Mittelriedstraße, Im Sonneneck, Augustinerstraße, Markstraße, Oberschultheiß-Schremser-Straße und durch die Alla-Hopp-Anlage.

Eine Zeugin, die die Vierergruppe bei der Aktion am Freitag (25.10.) gegen 23 Uhr an der Unterführung in der Mittelriedstraße bemerkt hatte, konnte gemeinsam mit ihren Freunden die Sprayer verjagen.

Sie und ihre Freunde sind wichtige Zeugen für die Ermittlungen. Sie werden daher dringend gebeten, sich mit den Beamten der Dezentralen Ermittlungsgruppe (DEG) in Verbindung zu setzen. Auch andere Personen, die Hinweise zu der gesuchten Vierergruppe geben können, melden sich bitte bei den Ermittlern. Telefon: 06206 / 94400.

