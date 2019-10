Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Heppenheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Heppenheim (ots)

Am Mittwoch (30.10.) gegen 16:40 Uhr, ereignete sich auf der B 460 aus Richtung BAB 5 kommend in Richtung Heppenheim ein Verkehrsunfall. Ein roter Opel Agila fuhr auf einen weißen Ford Fiesta eines Sicherheitsunternehmens auf. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Heppenheim, unter der Telefonnummer 06252-7060 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Bergstraße

Polizeistation Lampertheim-Viernheim

Florianstraße 2

68623 Lampertheim



Matthias Rau



Telefon: 06206 / 9440-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell