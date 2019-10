Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt-Rohrbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ober-Ramstadt-Rohrbach (ots)

Auf der Landstraße 3106 zwischen Rohrbach und der Landstraße 3099 kam es am Montag (28.10) gegen 17 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein grauer VW Golf Variant befuhr die L3106 in Richtung Rohrbach. Im dortigen Kurvenbereich kam ihm ein bisher unbekanntes Fahrzeug entgegen und touchierte seinen linken Außenspiegel. Der Verursacher fuhr jedoch weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. An dem VW Golf Variant entstand ein Sachschaden von etwa 500EUR. Hinweise bitte an die Polizeistation Ober-Ramstadt (06154/ 6330-0)

Berichterstatter: Polizeikommissar Heil, Polizeistation Ober-Ramstadt

