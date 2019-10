Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Über Fenster und Terrassentür eingebrochen

Weiterstadt (ots)

In der Zeit zwischen Freitagmorgen (25.10) und Samstagnachmittag (26.10) hielt sowohl das Fenster eines Hauses, als auch die Terrassentür eines zweiten Hauses in der Straße "Am Ohlenbach", den Hebelversuchen von Einbrechern nicht stand. Anschließend durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten nach Beute und entwendeten aus einem der beiden Häuser Schmuck. In dem anderen Haus wurden sie nicht fündig. Ob die Eindringlinge dort bei der Tat gestört wurden, ist derzeit noch unklar. Der durch die Einbrüche entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf über 1500 Euro. Die Kriminalpolizei (K21-22) in Darmstadt ist mit den Einbrüchen betraut und sucht nach Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können (06151/969-0).

