POL-GG: Verkehrsunfallflucht in Groß-Gerau

Groß-Gerau (ots)

Am Dienstag Abend, den 29.10.19 ereignete sich in der Zeit von 18:30 Uhr bis 20:30 Uhr in der Sudetenstraße Ecke August-Bebel- Straße, auf dem dortigen öffentlichen Parkplatz, eine Verkehrsunfallflucht. Die beteiligten Fahrzeuge waren beide ordnungsgemäß geparkt. Als eines der Fahrzeuge in genanntem Zeitraum vom Parkplatz fahren wollte, beschädigte es beim Ausparken das nebenstehende Fahrzeug. Ohne seinen Pflichten nachzukommen, entfernte sich der Fahrzeugführer unerkannt in unbekannte Richtung. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000EUR. Die Polizei Groß-Gerau sucht Zeugen, welche den Unfall gesehen oder das Fahrzeug bzw. den Fahrer beschreiben können. Bei sachdienlichen Hinweisen sollen sich die Zeugen bei der Polizei in Groß-Gerau melden.

