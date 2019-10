Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Polizei ermittelt nach Feuer im Winterdorf

Zeugen gesucht

Viernheim (ots)

In zwei Holzbuden des Winterdorfes am Einkaufszentrum in der Robert-Schuman-Straße, brannte es in der Nacht zum Mittwoch (30.10.). Polizei und Feuerwehr wurden um kurz nach Mitternacht alarmiert. Die Brandschützer aus Viernheim konnten das Feuer schnell löschen, so dass die Holzbauten weiterhin genutzt werden können. In den Buden aus Holz wurde offensichtlich auf den Tischen gezündelt. Durch das Feuer wurde ein Tisch beschädigt. Die Holzhütten sind durch den entstandenen Rauch und Ruß verschmutzt. Der Schaden wird auf mindestens 500 Euro geschätzt.

Zeugen haben kurz vor Brandausbruch drei bis vier Jugendliche, die bis zu 1,60 Meter groß sein sollen, an den Buden bemerkt. Die Personengruppe, die dunkel gekleidet war, rannte nach Ausbruch des Feuers in Richtung Bauhaus weg.

Wer Hinweise zu der gesuchten Personengruppe oder darüber hinaus geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei (K 10) in Heppenheim. Telefon: 06252 / 7060.

