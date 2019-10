Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Erdgeschoßwohnung

Täter erbeuten Bargeld

Darmstadt (ots)

Die Abwesenheit von Bewohnern einer Erdgeschoßwohnung in der Binger Straße haben noch unbekannte Täter im Verlauf des Dienstags (29.10.) ausgenutzt. In der Zeit zwischen 12.30 Uhr und 22 Uhr verschafften sich die Kriminellen gewaltsam Zugang zu den Wohnräumen und suchten dort nach Wertgegenständen. Dabei verursachten sie einen Schaden von mindestens 300 Euro und erbeuteten, ersten Ermittlungen zufolge, eine geringe Summe Bargeld.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) ist mit dem Fall betraut und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können. Diese werden gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer 061251/9690).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell