Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Bäckerei

Täter flüchten ohne Beute

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Auf eine Bäckerei in der Grundstraße hatten es bislang noch unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch (29.-30.10.) abgesehen. Die Kriminellen hebelten die Eingangstür des Geschäfts auf und verursachten dabei einen Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. In dem Verkaufsraum suchten sie nach Wertvollem und traten, ersten Erkenntnissen zufolge, ihre Flucht ohne Beute an. Die Darmstädter Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Diese werden an die Beamten des Kommissariats 21/22 unter der Rufnummer 06151/9690 erbeten.

