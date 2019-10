Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt-Vielbrunn: Totalschaden an Mini Cooper

Verursacher sucht das Weite

Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Michelstadt (ots)

Ein schwarzer Mini Cooper wurde erheblich beschädigt, nachdem ein noch unbekanntes Auto auf den parkenden Mini auffuhr. Der Unfallverursacher suchte das Weite und ließ den totalbeschädigten Wagen zurück. Der Unfall ist nach ersten Ermittlungen am Mittwochmorgen (30.10.) um kurz nach 5 Uhr passiert. Die Unfallstelle liegt in der Römerstraße, in Fahrtrichtung Stephansweg. Der Mini parkte in dem Bereich am rechten Fahrbahnrand. Das Auto des Unfallverursachers dürfte sichtbare Schaden aufweisen. Wer Hinweise zu dem Unfallverursacher oder Hinweise zu dem Standort des/ eines unfallbeschädigten Fahrzeugs geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeistation Erbach. Telefon:06062 / 9530.

