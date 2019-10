Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Zeugenaufruf nach Unfallflucht auf der Mainstraße in Bischofsheim

Bischofsheim (ots)

Am Dienstagabend, 29.10.2019 gegen 22:10 Uhr kam es in der Mainstraße in Bischofsheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein geparkter Pkw Opel Corsa beim Vorbeifahren touchiert wurde. Der Verursacher fuhr jedoch weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Am geparkten Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. In diesem Zusammenhang gab es einen Hinweis auf einen Roller, der mit zwei jungen Männern besetzt war und von der Unfallstelle flüchtete. Ob der Roller mit dem Unfallgeschehen im Zusammenhang steht, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Der Vorfall wurde durch einen Radfahrer beobachtet, der sich bislang nicht bei der Polizei gemeldet hat. Dieser Radfahrer und mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bischofsheim unter 06144/9666-0 zu melden.

