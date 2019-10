Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim-Auerbach: Nach Alarmierung Einbrecherin festgenommen

Bensheim (ots)

Einen schnellen Fahndungserfolg kann am Dienstagvormittag (29.10.) die Polizei in Bensheim vermelden. Einige Minuten nach der Meldung eines Anwohners, dass sich Fremde auf dem Grundstück eines Hauses in der Wilhelm-Leuschner-Straße befinden würden, ist eine 17-Jahre alte Frau in Tatortnähe festgenommen worden. Nach ihren zwei männlichen Komplizen laufen die Ermittlungen noch an. Die Einbrecher hatten das Haus durchsucht und Geld mitgenommen.

Nachdem die Kriminellen die Polizei wahrgenommen hatten, wollten sie mit ihrem Ford Focus flüchten. Das Auto wurde in der Mierendorffstraße gestoppt, nachdem Beamte die Reifen beim Anfahren beschossen hatten. Zu Fuß setzten die Männer die Flucht in Richtung Weinberge fort. Für die Absuche des Gebiets und der Weinberge wurden Spürhunde sowie ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Gegen die 17-Jährige besteht bereits wegen Einbruchsdiebstahls ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Heilbronn. Nach Beendigung der Maßnahmen wird sie in die nächste Justizvollzugsanstalt gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Kobus

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell