Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zeugen nach Einbruch in Reihenhaus gesucht

Darmstadt (ots)

In der Zeit zwischen Samstag (26.10.) und Montag (28.10.) hatten noch unbekannte Täter nichts Gutes in der Weyprechtstraße im Schilde geführt. Über den Balkon eines Reihenhauses brachen sie in die Wohnräume des Anwesens ein und suchten dort nach Wertgegenständen. Sie wurden fündig, erbeuteten Schmuck und suchten damit das Weite. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt in diesem Fall.

Sachdienliche Hinweise werden an die Beamten unter der Rufnummer 06151/9690 erbeten.

