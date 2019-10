Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am 28.10., zwischen 13.00 Uhr und 13.50 Uhr, in der Jahnstraße in Walldorf den linken Außenspiegel eines geparkten Pkw Nissan Qashqai. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, Hinweise bitte an die Polizeistation Walldorf, Tel. 06105/40060.

