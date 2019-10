Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Einbruch in Bäckerei/Täter setzen Filiale unter Wasser

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Eine Bäckerei "Am Alten Fährhaus" geriet in der Nacht zum Dienstag (29.10.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter hebelten zunächst eine Tür zum Gebäude auf und verschafften sich derart Zugang in die Räumlichkeiten. Anschließend hebelten sie einen Tresor samt mehreren hundert Euro Bargeld von der Wand und rissen hierbei zudem einen Wasserschlauch ab. Dadurch setzten die ungebetenen Besucher die Filiale komplett unter Wasser. Die Ermittler gehen nach gegenwärtigem Ermittlungsstand von mehreren tausend Euro Schaden aus. Den Kriminellen gelang mit dem Tresor unerkannt die Flucht.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell