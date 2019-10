Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Südhessen: Mehrere Anrufe von falschen Polizeibeamten und Enkeltrickbetrügern

Polizei warnt

Südhessen (ots)

Seit dem vergangenen Wochenende (24.-27.10) häufen sich im Landkreis Darmstadt-Dieburg sowie im Bereich der Bergstraße erneut Anrufe von Trickbetrügern. Diese versuchen die Angerufenen mit den bekannten Maschen des "Enkeltricks" und des "Falschen Polizeibeamten" zu täuschen. Erst am Freitag (24.10) konnte im letzten Moment Schlimmeres verhindert werden, als eine Kundin bereits einen höheren Geldbetrag abheben wollte und sich herausstellte, dass das Geld für einen falschen Enkel benötigt werde.

Immer wieder telefonieren Betrüger das Telefonbuch von Städten und Gemeinden ab, um gezielt über ältere Vornamen bei vorwiegend älteren Menschen anzurufen, um Kasse zu machen. Die Täter machen sich den Umstand zu Nutze, dass Senioren regelmäßig mit Vor- und Zunamen, Adresse und Telefonnummer im Telefonbuch registriert sind. Sie verkennen dabei, dass durch die Veröffentlichung der Telefonbücher im Internet ihre Daten weltweit abrufbar sind. Die umfangreichen persönlichen Daten bieten den Tätern regelmäßig den notwendigen Einstieg, um das Vertrauen der Opfer zu gewinnen.

Die Polizei rät daher dazu den Telefonbucheintrag zu überprüfen und ihn gegebenenfalls, beim jeweiligen Telefonanbieter, zu ändern oder zu löschen. Das Risiko überhaupt von den Tätergruppen angerufen zu werden, wird dadurch erheblich minimiert. Sollte es dennoch zu Anrufen kommen, gilt:

- Seien sie misstrauisch, wenn sie außergewöhnliche Anrufe erhalten - Machen sie am Telefon keine Angaben zu ihren persönlichen Verhältnissen, auch die Polizei wird sie am Telefon nicht nach Vermögenswerten und Geldverstecken befragen - Notieren Sie sich Name und Rückrufnummer des Anrufers, beenden sie das Gespräch und sprechen Sie vor dem Rückruf mit einer Person ihres Vertrauens - Scheuen sie sich nicht das Gespräch zu beenden, wenn Ihnen etwas ungewöhnlich erscheint - Übergeben oder deponieren Sie niemals Geld, oder andere Wertsachen, an oder für unbekannte Personen - Informieren Sie Ihre Angehörigen über die entsprechenden Phänomene und den dazugehörigen Verhaltenstipps - Verständigen Sie die die örtliche Polizei oder die Notruf-/Einsatzzentralen der Polizei über die Notrufnummer 110

Weitere Präventionstipps zum "Enkeltrick" finden Sie unter folgendem Link: https://k.polizei.hessen.de/1869418958 Weitere Präventionstipps zum "Falschen Polizeibeamten" finden Sie unter folgendem Link: https://k.polizei.hessen.de/616721842

