Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Feier mit "Haschbrownies" endet im Krankenhaus

Darmstadt (ots)

Am Montag (28.10.) gegen 18:15 Uhr wurde der Polizei über die Rettungsleitstelle mitgeteilt, dass in einer Wohnung im Woogsviertel mehrere Personen während einer privaten Feier nach dem Verzehr von sogenannten "Haschbrownies" zusammengebrochen wären. Vor Ort wurden in der Wohnung sechs Personen im Alter von 19-24 Jahre angetroffen, welche aufgrund ihres Gesundheitszustandes durch den Rettungsdienst versorgt werden mussten. Einer der Beteiligten überschätzte sich beim Verzehr der Brownies so sehr, dass es ihm nach kurzer Zeit schummrig wurde und er letztlich bewusstlos zusammenbrach. Die anderen fünf Personen mussten ebenfalls medizinisch versorgt werden. Für eine genauere Untersuchung wurden die drei Männer und drei Frauen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Gegen alle Beteiligte wurde ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

