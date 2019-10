Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Unfallbeteiligtes Fahrzeug gesucht Groß-Umstadt/ Richen

Groß-Umstadt, Ortsteil Richen (ots)

Am heutigen Montag, 28. Oktober 2019, ereignete sich gegen 08:00 Uhr ein Verkehrsunfall in Groß-Umstadt. Im Ortsteil Richen missachtete ein grauer, älterer Mercedes, der auf der Hauptstraße in Richtung Ortsmitte fuhr, die Vorfahrt eines Nissan Qashqai, der aus der Straße "Im Stiel" auf die Hauptstraße fuhr. An der Örtlichkeit ist die Vorfahrtsregelung "rechts vor links". Der 18jährige Fahrer des Qashqai gab an, bei dem Ereignis zunächst keine Fahrzeugberührung zwischen seinem Fahrzeug und dem Mercedes bemerkt zu haben, da beide auch sofort eine Vollbremsung gemacht hatten. Daher setzten auch beide Fahrzeuge ihre Fahrt fort, ohne dass die Fahrer vorher ihre Personalien austauschten. Später stellte er dann doch einen geringen Schaden an seinem Fahrzeug fest und zeigte den Verkehrsunfall nachträglich bei der Polizeistation Dieburg an. Zu dem Mercedes ist nur ein Teilkennzeichen bekannt. Der Fahrer des Mercedes oder mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Dieburg zu melden.

