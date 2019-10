Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Wixhausen: Zwei Roller in Brand gesteckt

Darmstadt-Wixhausen (ots)

Die Kriminalpolizei in Darmstadt hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen, nachdem am frühen Samstagmorgen (26.10) zwei Motorroller angezündet wurden. Gegen 3.20 Uhr sollen bislang unbekannte Täter einen der beiden Roller von einem Parkplatz im Smetanaweg entwendet und nur wenige Meter weiter angezündet haben. Die freiwillige Feuerwehr aus Wixhausen löschte das brennende Zweirad anschließend. Nur einige Minuten nach der ersten Tat kam es an der Haltestelle "Hindemithstraße" zu einem gleichgelagerten Vorfall. Nur durch das schnelle Eingreifen des Besitzers konnte die weitere Ausbreitung der Flammen verhindert werden. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Die Ermittler des Kommissariats 10 in Darmstadt suchen in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder den Tätern geben können (06151/969-0).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell