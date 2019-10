Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Ehrliche Finderin geht mit mehreren Hundert Euro zur Polizei

Viernheim (ots)

Eine ehrliche Finderin von mehreren Hundert Euro zögerte nicht lange und brachte ihren Geldfund zur Polizei. Das Geld hat die Frau am Samstagnachmittag (26.10.) im Ausgabeschacht eines Geldautomaten im Einkaufszentrum in der Robert-Schumann-Straße gefunden. Die Finderin hatte kurz vor ihrem Fund eine Frau mit langen dunklen Haaren bemerkt, die vom Geldautomaten wegging. Offensichtlich wurde das Bargeld liegengelassen. Die Polizei in Viernheim ist nun auf der Suche nach der Besitzerin oder dem Besitzer. Die mit dem Fall betrauten Beamten sind auch unter der Rufnummer 06204 / 93770 zu erreichen.

