Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Messel: Diebstahl von Leergutflaschen

Messel (ots)

Der Polizei wurde am Montagmorgen (28.10) ein Diebstahl von dem Gelände eines Getränkemarkts in der Neugasse angezeigt. Die Eindringlinge sollen über einen Zaun aufs Firmengelände gelangt sein. Anschließend sollen die Diebe etwa 500 bis 700 Leergutflaschen gestohlen haben. Die Tatzeit kann bis zum Samstagnachmittag (26.10) zurückliegen. Zum Abtransport ihrer Beute könnten die Täter ein geeignetes Fahrzeug verwendet haben. Hinweise zu dieser Tat oder dem Verbleib des Diebesguts, nehmen die Beamten der Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers in Arheilgen entgegen (06151/969-0).

