Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach: Polizei setzt Kontrollen auf der Landesstraße 3105 fort

Wald-Michelbach (ots)

Die Geschwindigkeitsmessungen und Überwachungen des Überholverbots auf der Landesstraße 3105, zwischen Aschbach und Affolterbach, hat die Polizei am Wochenende fortgesetzt. Bereits am letzten Donnerstag (24.10, wir hatten berichtet) wurden mehrere Verstöße festgestellt.

In der Kontrollzeit am Samstag (26.10.) sind zwischen 17 Uhr und 18 Uhr drei Motorräder und zwei Autos geahndet worden. Die Motorradfahrer hatten in der Verbotszone überholt, wobei ein 54-jähriger Mann aus Darmstadt in der 80er-Zone mit einer Geschwindigkeit von 115 km/h gemessen wurde. Für das verbotswidrige Überholen wird er neben einem Punkt in Flensburg noch 70 Euro bezahlen müssen. Hinzu kommen ein weiterer Punkt plus 120 Euro für die überhöhte Geschwindigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Kobus

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell