Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt-Gräfenhausen: Einbrecher stehlen Halskette

Weiterstadt-Gräfenhausen (ots)

Über die aufgehebelte Terrassentür gelangten Einbrecher in ein Haus in der Straße "Am Ohlenbach". In der Zeit zwischen Freitagmorgen (25.10) und Samstagnachmittag (26.10) erbeuteten die Täter bei der Suche nach Beute eine goldene Halskette. Anschließend flüchteten die Eindringlinge unerkannt und hinterließen einen Gesamtschaden von über 1200 Euro. Die Kriminalpolizei (K21-22) in Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen des Einbruchs (06151/969-0).

