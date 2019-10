Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt- Innenstadt: Am Parkautomat bestohlen

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Eine 58- Jahre alte Frau aus Roßdorf ist am Samstagmittag (26.10.) von einem noch unbekannten Täter an dem Parkhaus-Automaten in der Holzstraße bestohlen worden. Gegen 10.30 Uhr sprach der Kriminelle die 58- Jährige an und bat zunächst um Wechselgeld. Als die hilfsbereite Frau ihre Geldbörse öffnete griff der Dieb unvermittelt nach ihrem Scheingeld und suchte dann mit seiner Beute das Weite.

Er wird als circa 55 bis 60 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und von schlanker Statur beschrieben. Sein Haar wurde als dunkelbraun und kurz wahrgenommen. Er hatte ein südländisches Erscheinungsbild und sprach mit Akzent. Sein Kleidungsstil wurde als "recht flott", in Worten beschrieben.

Die Darmstädter Kripo ermittelt in diesem Fall. Unter der Rufnummer 06151/9690, nehmen die Beamten des Kommissariats 24, alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

