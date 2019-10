Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Am So., 27.10.2019, 17.30 Uhr, ereignete sich in Mörfelden, an der Kreuzung B 486/Vitrolles Ring/Am Schwimmbad ein Auffahrunfall an der dortigen LZA. Der Fahrer des unfallverursachenden Fahrzeuges, ein weißer SUV Range Rover, flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Der geschädigte Fahrer eines schwarzen Peugeot wurde leicht verletzt, am Fahrzeug entstand hoher Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Walldorf, Tel. 06105/40060.

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Groß-Gerau

Telefon: 06105/40060

